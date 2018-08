LIVERPOOL, KARIUS VERSO IL BESIKTAS

20/08/2018

Dopo la drammatica notte di Kiev contro il Real Madrid, il futuro di Loris Karius potrebbe essere lontano da Liverpool. L'estremo difensore tedesco, sul quale Klopp ha lavorato tanto nel ritiro estivo per recuperare energie fisiche e mentali dopo gli errori nella finale di Champions League, potrebbe essere ceduto in prestito in Turchia. Il Besiktas fa sul serio, l'arrivo di Alisson ha relegato Karius in panchina ed il club turco potrebbe garantirgli invece un posto da titolare.