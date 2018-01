LIVERPOOL, IDEA AUBAMEYANG

10 gennaio 2018

Continua la ricerca del sostituto di Coutinho da parte del Liverpool. Tra i candidati del tecnico Jurgen Klopp ci sarebbe anche Pierre-Emerick Aubameyang che ha già allenato ai tempi del Borussia. L'attaccante gabonese è in uscita dal Dortmund e potrebbe sbarcare in Premier per 65 milioni di euro.