LIVERPOOL-EMRE CAN, RINNOVO LONTANO

3 novembre 2017

Emre Can non sembra destinato a rimanere al Liverpool. Secondo il Mirror, infatti, sarebbero bloccati da tempo i colloqui per il rinnovo del contratto del centrocampista tedesco, in scadenza nel 2018. Il giocatore chiede 160mila sterline a settimana di ingaggio, punto sul quale i Reds non intendono cedere. Juventus e Bayern Monaco restano alla finestra.