LIVERPOOL, COUTINHO NON CONVOCATO: CHIEDE LA CESSIONE

11 agosto 2017

Nonostante il comunicato con cui il Liverpool ha chiuso le porte al Barcellona per Coutinho, il caso è ancora aperto. In un'altra nota ufficiale i Reds hanno spiegato che Coutinho non è stato convocato per l'impegno di sabato in Premier League ed è in dubbio per il playoff di Champions con l'Hoffenheim (martedì, diretta Canale 5): "Ha un problema alla schiena", la spiegazione ufficiale. Ma sembra che sia stato lo stesso Coutinho ad impuntarsi, chiedendo la cessione.