LIVERPOOL, C'E' GORETZKA: SOSTITUIRA' EMRE CAN

30 dicembre 2017

Il Liverpool continua a battere colpi. Dopo aver preso il difensore Virgil van Dijk dal Southampton per la cifra record di 84 milioni di euro, i Reds sono vicini all'acquisto (a parametro zero) di Leon Goretzka, centrocampista dello Schalke 04 cercato da mezza Europa. Con Naby Keita formerà il nuovo centrocampo di Klopp e farà dimenticare la perdita di Emre Can, a sua volta vicinissimo alla Juvetus (sempre a parametro zero).