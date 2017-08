LIVERPOOL, ATTESA LA FIRMA DI OXLADE-CHAMBERLAIN

31 agosto 2017

Ore frenetiche in Inghilterra, con un sorpasso decisivo: Oxlade-Chamberlain lascia l'Arsenal ma non per il Chelsea, come sembrava nei giorni scorsi. L'ala inglese ha già sostenuto le visite mediche con il Liverpool: i Reds verseranno ai Gunners 40 milioni di sterline. Si attende l'annuncio.