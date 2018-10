LIVERPOOL, ALISSON: "COUTINHO FONDAMENTALE PER IL MIO ARRIVO"

01/10/2018

“Coutinho è stato fondamentale per il mio passaggio al Liverpool. Durante il Mondiale in Russia non ne abbiamo mai parlato perché entrambi eravamo molto concentrati, ma la trattativa era già partita da tempo". Così l'estremo difensore del Liverpool Alisson Becker, intervistato dal Guardian, ha svelato i retroscena del suo arrivo in Premier League: "Avevo chiesto informazioni a lui prima del torneo riguardo alla società, alle strutture e allo staff tecnico. Volevo essere sicuro“.