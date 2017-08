LIVERPOOL: "NO A OFFERTE PER COUTINHO"

11 agosto 2017

Comunicato ufficiale del Liverpool sulla trattativa Barcellona-Coutinho. Porta chiusa in faccia ai blaugrana: "Vogliamo fare chiarezza sulla nostra posizione riguardo il possibile trasferimento di Coutinho. La decisione finale del club è che non verranno prese in considerazione offerte per il giocatore, che rimarrà al Liverpool".