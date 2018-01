LIPSIA, NO AL LIVERPOOL: "KEITA RESTA FINO A GIUGNO"

14 gennaio 2018

Con un comunicato ufficiale il Lipsia ha annunciato che Naby Keita non si trasferirà al Liverpool in questa finestra di mercato, ma a giugno come da accordi previsti la scorsa estate. Negli ultimi giorni era emersa la possibilità che il centrocampista della Guinea passase ai Reds già a gennaio, per coprire parzialmente il buco lasciato da Coutinho. Il Liverpool ha acquistato il giocatore la scorsa estate per 75 milioni di euro, lasciandolo in prestito fino a giugno. Ora il Lipsia ha diramato una comunicazione ufficiale: "Naby Keita rimarrà al Lipsia fino al giugno 2018. Vogliamo mettere a tacere tutte le speculazioni riguardo un suo passaggio al Liverpool a gennaio".