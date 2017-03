LIONE, INSERIMENTO DELL'ATLETICO MADRID SU LACAZETTE

13 marzo 2017

Seguito da tutti i più grandi club in Europa, Alexandre Lacazette sarà con ogni probabilità l'uomo mercato della prossima estate. La sua valutazione si aggira sui 60 milioni di euro e per il Lione sarà molto difficile trattenerlo. Dopo i primi sondaggi di Liverpool ed Arsenal, nell'ultimo periodo anche l'Atletico Madrid ha provato a porre le basi per una trattativa. Lo rivela calciomercato.com.