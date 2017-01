LIONE, GENESIO: "DEPAY PRIMO OBIETTIVO"

13 gennaio 2017

L'allenatore del Lione, Bruno Genesio, esce allo scoperto e ammette l'interesse per Memphis Depay del Manchester United. "E' la mia priorità - ha confessato - Ma non è facile fare acquisti a gennaio. E' un calciatore giovane di grande talento e con grande esperienza internazionale. Sono un suo fan. è un profilo interessante, anche perché a fine stagione rischiamo di perdere Ghezzal. Ma ci sono diverse cose da tenere in considerazione, incluso il prezzo".