LIONE: AULAS "LA JUVE VUOLE LACAZETTE"

10 gennaio 2017

"Tra i club interessati a Lacazette c'è anche la Juve". Lo ha rivelato il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ai microfoni di RMC. "Abbiamo avuto dei contatti, è vero. Ma preferiamo non cederlo a gennaio - ha proseguito - Non abbiamo ancora preso alcun accordo per l'estate, ma sicuramente torneranno alla carica. Sia ora che a giugno".