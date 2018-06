LICHTSTEINER: "ARSENAL CLUB FANTASTICO"

5 giugno 2018

"È un grande momento. Per me è fantastico dopo la Juventus arrivare all'Arsenal e avere questa grande sfida per realizzare grandi cose con questo grande club". Queste le prime parole di Stephan Lichtsteiner dopo l'ufficializzazione del suo passaggio ai Gunners. "Cosa mi ha convinto? C'è un progetto per tornare in Champions League - ha aggiunto -. Penso che sia difficile vedere un club come l'Arsenal non giocare la Champions League. Se vedi i giocatori, se vedi il club, lo stadio... È stato il progetto, la grande opportunità di tornare al più alto livello". Poi su Emery: "È un ottimo allenatore che ha vinto molti titoli, in particolare l'Europa League che giochiamo quest'anno". "E' un allenatore che sa quello che vuole e un allenatore che migliora anche i giocatori, e anche i vecchi giocatori come me - ha proseguito -. Non smetti mai di imparare e questo è molto importante. Sono davvero positivo, faremo grandi cose".