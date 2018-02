LEVANTE, PAZZINI: "QUI CON GRANDE ENTUSIASMO"

1 febbraio 2018

Giampaolo Pazzini si rimette in gioco al Levante. Dopo l'addio al Verona, l'attaccante è pronto per la nuova avventura in Spagna: "Arrivo con molto entusiasmo. Sono davvero contento di essere qua. Sarà un'esperienza bella e importante. Sono felice e non vedo l'ora di essere a disposizione. Mi sono sempre allenato bene, ora voglio conoscere i compagni e mettermi a disposizione dell'allenatore" ha detto.