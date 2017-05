LEONARDO: "NON TORNO AL PSG"

12 maggio 2017

"Non tornerò al Psg. Ciò che ho fatto appartiene al passato. Non sono alla ricerca di un lavoro. Quando sono partito nel 2013, è stata una decisione forte da parte mia e sapevo che ci sarebbero state anche delle conseguenze" Così Leonardo, ex ds dei parigini dal 2011 al 2013, in un'intervista al quotidiano francese 'Le Parisien'.