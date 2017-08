LEICESTER, VISITE MEDICHE PER IHEANACHO

1 agosto 2017

Kelechi Iheanacho sarà un nuovo giocatore del Leicester che ha già fissato le visite mediche oggi pomeriggio per l'ex Manchester City. Lo riferisce oggi il 'Leicester Mercury'. Per l'attaccante classe '96 nigeriano gli ex campioni d'Inghilterra pagheranno 25 milioni di sterline (28 mln di euro).