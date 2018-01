LEICESTER, VARDY: "RESTO QUI"

25 gennaio 2018

Jamie Vardy ha parlato del proprio futuro ai microfoni di 'Sky Sports': "Non mi riguardano le voci sull'interesse di altre squadre, escono per mettere un po' di sale, ma sono solo rumors - ha dichiarato l'attaccante del Leicester -. Io sono qui, concentrato sul Leicester e resterò finché me lo chiederà il club. Se resto? Assolutamente sì".