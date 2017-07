LEICESTER: SHAKESPEARE "SENZA LA GIUSTA OFFERTA MAHREZ RESTA QUI"

29 luglio 2017

"Mahrez è stato molto onesto fin da subito nel dire che vorrebbe andare in un grande club: noi siamo consapevoli della situazione ma finché non otterremo un'offerta appropriata rimarrà con noi". Lo ha detto il tecnico del Leicester Shakespeare. "Ryad è un nostro giocatore fino a quando non mi verrà detto il contrario".