LEICESTER, FINALMENTE ADRIEN SILVA

1 gennaio 2018

Ora è ufficiale: il centrocampista Adrien Silva è un nuovo giocatore del Leicester City. Il 28enne nazionale del Portogallo, campione a Euro 2016, ha dovuto aspettare quattro mesi per completare il suo trasferimento da circa 22 milioni di euro dallo Sporting Lisbona. Il centrocampista nato in Francia è rimasto in uno sorta di limbo, in quanto il suo trasferimento non è stato accettato perche' il permesso di lavoro in Inghilterra è arrivato 14 secondi dopo la scadenza della finestra di mercato di agosto.