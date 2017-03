LEICESTER: CONTATTI CON HODGSON

1 marzo 2017

Come riporta il quotidiano britannico Sun, il Leicester avrebbe finalmente individuato l'allenatore giusto per sostituire Claudio Ranieri. Negli scorsi giorni si pensava ad un ritorno alle Foxes di Nigel Pearson, ma nelle ultime ore il club campione d'Inghilterra in carica avrebbe iniziato i contatti con Roy Hodgson, che tornerebbe volentieri ad allenare dopo l'esperienza sulla panchina della nazionale inglese.