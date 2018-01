Le clausole rescissorie più alte: Piqué fuori dalla top-5 Domina la Spagna, CR7 e Benzema valgono 1 miliardo. Anche in Italia non mancano sorprese

18 gennaio 2018

Dopo la scottatura Neymar, passato al Psg per 222 milioni di euro, in casa Barcellona non vogliono correre rischi: a ogni contratto la clausola rescissoria è sempre più alta. L'ultimo è stato firmato da Gerard Piqué, 30 anni: per rompere in anticipo l'accordo serviranno 500 milioni di euro. Cifra abnorme che però non lo fa rientrare nemmeno nella top-5 delle clausole più alte. Davanti a tutti Cristiano Ronaldo e Benzema: servirebbe un miliardo.

Il difensore catalano va per i 31 anni in questa stagione e a Barcellona hanno deciso di blindarlo fino al 2022 e non correre rischi. Cinquecento milioni di euro serviranno se qualcuno mai volesse strappare il centrale ai catalani, addirittura più di chi l'eredità di Neymar l'ha presa sul campo come Dembelé prima e Coutinho poi, le cui rispettive clausole di rescissione sono state fissate a 400 milioni di euro. Cifre simboliche, certo, ma che fanno discutere portandosi come riflesso incondizionato il valore dato dalla società al calciatore.



Da quel punto di vista il Real Madrid con Cristiano Ronaldo si è tutelato maggiormente rispetto al Barcellona con Messi fissano la clausola a 1 miliardo di euro per il portoghese contro i 700 milioni per la Pulce. Stessa cifra per CR7 impostata anche per Benzema, con le stelle blindate come Isco, Asensio, Bale e Modrid tra i 700 e i 500 milioni. Anziché acquistare Inter e Milan, per esempio, i cinesi avrebbero potuto prendere a malapena Cristiano Ronaldo. Follie del mercato moderno che provengono tutte dalla Spagna, con la Liga capace di dominare la speciale classifica.







Giocatore Club Clausola rescissoria Cristiano Ronaldo Real Madrid €1.000 m Karim Benzema Real Madrid €1.000 m Isco Real Madrid €700m Asensio Real Madrid €700m Lionel Messi Barcellona €700m Gareth Bale Real Madrid €500m Luka Modric Real Madrid €500m Ousmane Dembelé Barcellona €400m Coutinho Barcellona €400m Dani Carvajal Real Madrid €350m Toni Kroos Barcellona €300m Luis Suarez Barcellona €200m Andres Iniesta Barcellona €200m Gerard Pique Barcellona €200m Sergio Busquets Barcellona €200m Casemiro Real Madrid €200m Sergio Ramos Real Madrid €200m

Questa tutela è una novità degli ultimi anni in Italia anche se le società si stanno adeguando velocemente con il Napoli grande protagonista e uno dei precursori di questo modus operandi. Non è bastato in passato per scacciare l'assalto della Juventus da Higuain, anzi, ha permesso ai bianconeri di portare il Pipita a Torino per una cifra record per la Serie A, ma paragonabile a briciole se paragonato ai contratti che girano per l'Europa: 90 milioni.



Le clausole rescissorie valide per il trasferimento all'estero sono sempre più frequenti e alcune insospettabili.



Giocatore Club Clausola rescissoria Icardi Inter €110m Belotti Torino €100m Zielinski Napoli €65m Rog Napoli €60m Maksimovic Napoli €55m Hysaj Napoli €50m Brozovic Inter €50m

