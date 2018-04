Le big di Premier su Griezmann: lui vuole restare all'Atletico

10 maggio 2016

In Premier League sono tutti pazzi per Griezmann. L'attaccante francese dell'Atletico Madrid, secondo quanto scritto dal The Telegraph, è nel mirino di Chelsea, Manchester Utd e Manchester City: soprattutto i Blues lo seguono già da molto tempo. Ma Griezmann avrebbe già deciso di rifiutare tutte le offerte che gli arriveranno per restare al "Calderon". Il club madrileno potrebbe alzare da 80 a 100 mln di euro la clausola del suo fuoriclasse.