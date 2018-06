LAZIO, WEST HAM ANCORA IN CORSA PER FELIPE ANDERSON

16/06/2018

Tra la Lazio e il West Ham prosegue la trattativa per Felipe Anderson, una leggera frenata non dovrebbe comunque precludere l’approdo del brasiliano in Premier League: i londinesi offrono 35 milioni, i biancocelesti ne chiedono 45, ma la trattativa va avanti. Per il sostituto – secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport - il mercato regala tutti nomi sudamericani: piacciono i brasiliani Luan (Gremio), Guedes (Palmeiras) e Paquetà (Flamengo), oltre all’argentino Pity Martinez (River).