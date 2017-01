LAZIO, WALACE SI ALLONTANA: AMBURGO IN VANTAGGIO

28 gennaio 2017

Walace si allontana dalla Lazio. Il giocatore brasiliano, che non va confuso con Wallace già in forza ai biancocelesti, potrebbe finire in Germania. Secondo quanto riportato da tuttomercatoweb.com, il calciatore del Gremio potrebbe finire all'Amburgo: il club di Bundesliga starebbe infatti per chiudere con il club sudamericano.