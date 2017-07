LAZIO, VISITE FINITE PER CAICEDO

30 luglio 2017

Manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Felipe Caicedo alla Lazio. Il giocatore ha sostenuto stamattina le visite mediche di rito ed è pronto a firmare il contratto con i bianconcelesti. Per completare l'affare occorrerà solo attendere che si liberi un posto da extracomunitario o che si risolva la questione con il passaporto. Nelle prossime ore il giocatore volerà in Spagna per firmare gli ultimi documenti del passaggio alla Lazio.