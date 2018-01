LAZIO, UNO SPIRAGLIO PER IL RINNOVO DI DE VRIJ

12 gennaio 2018

Sembrava essere un divorzio già scritto quello tra la Lazio e De Vrij. La società biancoceleste vuole provare a recuperare la situazione forte del pressing portato avanti dallo spogliatoio, con in testa il tecnico Inzaghi, e dai tifosi che martedì hanno fatto partire una petizione per il rinnovo del centrale. La priorità per l’olandese – come riporta la Gazzetta dello Sport - è arrivare a giocare la Champions e il campionato della Lazio sembra poter aprire la porta al primo dei requisiti per la sua riconferma. Resta da lavorare sul contratto, inizialmente proposto fino al 2021 e adesso più orientato verso un biennale per evitare lo svincolo a parametro zero.