LAZIO: TARE "KEITA-INTER NON E' COSA IPOTIZZABILE"

27 agosto 2017

"Keita-Inter? Non è un'operazione ipotizzabile, perché siamo molto lontani da quello che noi ci aspettiamo. E con Sabatini non sono stato a cena". Parole del ds della Lazio Igli Tare a Premium Sport prima di Chievo-Lazio. "C'è stato il ritorno anche del Monaco su di lui, e anche di altre squadre. Non so se alla fine rimarrà con noi, è difficile dare una risposta in questo momento. Di certo, è un giocatore che ha un contratto con la Lazio e che abbiamo cresciuto e vorremmo che questo venga riconosciuto: da qui al 31 agosto vediamo cosa succederà".