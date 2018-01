LAZIO, TARE: "IL RINNOVO DI DE VRIJ ARRIVERÀ"

14 gennaio 2018

Una bella notizia per i tifosi della Lazio: il rinnovo di Stefan De Vrij sta per essere firmato. A confermare che la trattativa è arrivata ad un punto di svolta e che l'annuncio è alle porte è stato il ds biancoceleste Igli Tare, intervenuto in diretta su TgCom24 durante "4-4-2 L'Originale": "Siamo sulla buona strada. Mi auguro che il suo percorso continui con noi. Il rinnovo? Magari arriva domani, non è una questione di quando ma alla fine arriverà".