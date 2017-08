LAZIO: TARE "CON KEITA E' MURO CONTRO MURO"

25 agosto 2017

"In questo momento Keita è un giocatore della Lazio, ci sono degli interessamenti di squadre importanti europee e non solo. C'è un muro contro muro soprattutto da parte del suo agente. Siamo pazienti, abbiamo molta fiducia. Qualsiasi cosa verrà sarà per il bene di tutti quanti, anche dello stesso giocatore". Parole del ds della Lazio Tare a margine del sorteggio dei gironi di Europa League.