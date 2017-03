LAZIO, TARE: "CI TENIAMO STRETTO MILINKOVIC-SAVIC"

5 marzo 2017

Nel prepartita di Bologna-Lazio, il ds biancoceleste Igli Tare ha parlato a Premium del futuro di Milinkovic-Savic: "Non è nei nostri piani prendere in considerazione un suo addio. Questi giocatori vanno lasciati crescere in tranquillità: ha ancora margini di miglioramento e comunque sta già giocando in una società importante e in un palcoscenico altrettanto importante. Il tempo, per lui, sarà galantuomo".