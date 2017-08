LAZIO, TARE: "CON KEITA CI VUOLE PAZIENZA"

20 agosto 2017

Il direttore sportivo della Lazio Igli Tare fa il punto sul mercato a Premium Sport: “Keita? Non penso si ripresenterà a Formello domani, risolveremo con pazienza. Hoedt-Southampton? Lui ha chiesto di essere ceduto perché voleva essere protagonista assoluto da noi e noi non potevamo garantirglielo, come non lo garantiamo a nessuno. Quindi penso che l’affare si farà e gli facciamo un grande in bocca al lupo.”