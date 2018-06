LAZIO: SONDAGGIO PER FOFANA

15/06/2018

Ighli Tare a lavoro, il calciomercato della Lazio è in fermento. Il direttore sportivo dei biancocelesti sta sondando diverse piste per rinforzare il centrocampo del tecnico Simone Inzaghi. Primi contatti con l'Udinese, un sondaggio per Seko Fofana che nell'ultima stagione ha collezionato 27 presenze e 3 gol in campionato.