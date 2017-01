LAZIO, SFIDA AL WEST HAM PER CAFÚ

26 gennaio 2017

Secondo quanto scrive Il Corriere dello Sport, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Jonathan Cafù del Ludogorets. Per l'ala brasiliana la società biancoceleste sarebbe arrivata ad offrire circa 6 milioni di euro, ma i bulgari non scendono sotto i 10. Per il venticinquenne c'è da battere la concorrenza del West Ham.