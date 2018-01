LAZIO, PUÒ ESSERE ANDUJAR IL VICE DI STRAKOSHA

3 gennaio 2018

La ricerca del secondo portiere è tra le priorità nel mercato di gennaio per la Lazio. Partendo dalla certezza di Thomas Strakosha tra i pali i biancocelesti dovranno trovare un sostituto dato che sia Vargic che Guerrieri non convincono il tecnico Inzaghi. Con Marchetti oramai fuori rosa in cima alla lista – secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – ci sarebbe il profilo di Mariano Andujar, già contattato in estate e con una buona esperienza in Serie A alle spalle. Il portiere argentino dovrebbe prima però risolvere il proprio contratto con l’Estudiantes.