LAZIO, PRONTO IL RINNOVO PER INZAGHI

17 gennaio 2017

Simone Inzaghi e la Lazio continueranno insieme. O almeno questa pare essere l'intenzione della società biancoceleste: Lotito, infatti, avrebbe anticipato la fine del campionato per far firmare a Inzaghi il prolungamento già nelle prossime settimane. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l'accordo tra l'allenatore e la società prevede già il prolungamento automatico di due anni in caso di qualificazione alle coppe europee, ma pare proprio che Lotito voglia accelerare la procedura.