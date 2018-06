LAZIO, PRIMI PASSI PER FREULER

16/06/2018

Remo Freuler è più di un'ipotesi per la Lazio: il centrocampista dell'Atalanta – secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport – ha aperto a un trasferimento in maglia biancoceleste e le due società, almeno formalmente, hanno iniziato a parlare del possibile affare. Lo svizzero al momento viene valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, non è da escludere che la Lazio possa decidere di inserire una contropartita tecnica.