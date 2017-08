LAZIO: PRESO NANI

31 agosto 2017

Colpo della Lazio che ha preso Nani dal Valencia. L'esterno portoghese ex Manchester United e campione d'Europa in carica è arrivato questa mattina a Roma e si è subito diretto alla clinica Piadeia per le visite mediche di rito. Con gli spagnoli accordo trovato sulla base di 10 milioni di euro più due di bonus. Lotito scatenato sul mercato: presi anche i giovani Bruno Jordão e Pedro Neto dallo Sporting Braga per 26 milioni di euro.