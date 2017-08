LAZIO, PRESI BRUNO JORDAO E PEDRO NETO

30 agosto 2017

Nuovi nomi dal Portogallo per la Lazio, che cerca il doppio colpo dal Braga nonostante il no per il talentuoso Xadas: Bruno Jordão e Pedro Neto, entrambi gestiti da Mendes. Il primo è un centrocampista centrale classe 1998, mentre il secondo un esterno d’attacco classe 2000: stando a O'Jogo, per entrambi la trattativa è praticamente ai dettagli.