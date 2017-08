LAZIO, PRENOTATE LE VISITE MEDICHE PER NANI

30 agosto 2017

Dopo aver concluso positivamente la doppia trattativa per Bruno Jordao e Pedro Neto dal Braga, la Lazio aspetta ora anche Nani. I biancocelesti sperano di chiudere nella notte anche per l'ex United tanto da aver prenotato già le visite anche per lui nel caso in cui il portoghese desse l'ok nella notte.