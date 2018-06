LAZIO, PER ACERBI MANCA L'ACCORDO CON IL SASSUOLO

2 giugno 2018

Francesco Acerbi è pronto a dire di sì alla Lazio. Il difensore del Sassuolo vuole fortemente il trasferimento in biancoceleste e per il club di Lotito rappresenta il profilo ideale per sostituire il partente De Vrij. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport però c'è ancora differenza tra la richiesta di 15 milioni del Sassuolo e l'offerta della Lazio, ferma a 6-7 e senza voler superare i 10.