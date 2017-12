LAZIO, OFFERTA FOLLE DAL PSG: 170 MLN PER MILINKOVIC

22 dicembre 2017

Sergej Milinkovic-Savic al Paris Saint Germain per 170 milioni di euro. Non una suggestione, ma una vera e propria operazione di mercato raccontata stamattina da Il Corriere dello Sport: fonti di mercato vicine al presidente Lotito parlano, infatti, di un’offerta folle presentata dal club parigino per ingaggiare il centrocampista autore già di 7 reti in questa stagione. Un’operazione studiata da Jorge Mendes che starebbe agendo da intermediario come fatto anche nelle ultime due sessioni di mercato per il club biancoceleste. Al momento la Lazio non sembrerebbe intenzionata a cedere il centrocampista, ma se dovesse concretizzarsi un’offerta di tale portata in estate l’affare potrebbe andare in porto.