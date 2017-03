LAZIO, OCCHI DEL VILLARREAL SU INZAGHI

11 marzo 2017

La Gazzetta dello Sport riporta di un interesse del Villarreal per Simone Inzaghi. Il contratto del tecnico della Lazio scadrebbe a fine stagione ma una clausola farebbe scattare il rinnovo automatico per un'altro anno. Il club biancoceleste vorrebbe però proporre un nuovo contratto con ingaggio aumentato per respingere le avances del "Sottomarino Giallo".