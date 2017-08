LAZIO, NO AL BIRMINGHAM PER MORRISON

2 agosto 2017

Alla Lazio è arrivata un'offerta ufficiale per Ravel Morrison: il Birmingham, club in cui il centrocampista inglese ha già giocato nel 2012 e 2013, si è fatto avanti ma i biancocelsti hanno detto no all'ipotesi del prestito. Lotito, infatti, è disposto a lasciar partire il giocatore solo a titolo definitivo e di fronte a un'offerta soddisfacente.