LAZIO, NO A 80 MLN DELLA JUVE PER MILINKOVIC-SAVIC

1 giugno 2018

Primo approccio della Juve con la Lazio per Sergej Milinkovic-Savic. Il club bianconero, secondo quando riportato da 'La Gazzetta dello Sport', avrebbe sondato il terreno per il centrocampista serbo facendo pervenire una prima offerta da 80 milioni di euro. Lotito ha risposto picche e continua a fare muro, forte dell'interesse di mezza Europa per il suo gioiello: per convincerlo ci vogliono 120-130 milioni.