LAZIO: NEL MIRINO SORIANO DEL VILLARREAL

6 giugno 2018

Roberto Soriano nel mirino della Lazio: il centrocampista italo-tedesco, 27 anni e reduce da una stagione non brillante al Villarreal potrebbe essere un nuovo rinforzo per il club capitolino. Come riporta Il Corriere dello Sport, il suo manager Tullio Tinti è lo stesso dei fratelli Inzaghi e potrebbe favorire un eventuale trasferimento di Soriano alla Lazio. Possibile che nei prossimi giorni parta una vera e propria trattativa.