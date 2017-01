LAZIO, MILINKOVIC SUL TACCUINO DELLE BIG

20 gennaio 2017

La crescita esponenziale di Milinkovic-Savic in questa stagione non è passata sotto traccia. Le big d'Europa hanno iniziato a monitorare le prestazioni del serbo classe 1995, tra le quali le italiane Milan, Inter e Juventus. Per il momento l'agente lascia una corsia preferenziale alla Lazio per un prolungamento ma non rifiuterà chiamate provenienti da fuori Roma. Lo scrive Il Corriere della Sera.