LAZIO, MILINKOVIC: "POTEVO ANDARE VIA"

23/09/2018

Contro il Genoa ha trovato il suo primo gol stagionale, che ha permesso alla Lazio di vincere 4-1. Nel post partita Sergej Milinkovic-Savic, oggetto del desiderio di molte big in estate, ha dichiarato: "Mi mancava un po’ il gol per ritrovare la fiducia nei miei mezzi, ma sapevo che sarebbe arrivato prima o poi. Mercato? Sono rimasto qui a Roma. Potevo andare via, è vero, ma sono ancora nella Capitale e la mia testa è solo per la Lazio, voglio dare ancora il massimo per i colori biancocelesti".