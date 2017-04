LAZIO-MILINKOVIC, NESSUNA CLAUSOLA

14 aprile 2017

Nel rinnovo del contratto di Milinkovic-Savic con la Lazio non è stata inserita alcuna clausola rescissoria. Lo ha spiegato a Lalaziosiamonoi.it il suo procuratore Mateja Kezman. "Non so chi abbia messo in giro queste voci e perché - ha precisato -. Non abbiamo mai parlato di questo genere di contratto, perché io non lavoro secondo questi principi".