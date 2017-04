LAZIO-MILINKOVIC: INCONTRO PER IL RINNOVO

5 aprile 2017

E' iniziato a Roma il countdown per il rinnovo del contratto di Milinković-Savić. L'agente del giocatore ha svelato infatti che presto ci sarà un vertice con i dirigenti biancocelesti per parlare del prolungamento. "A breve incontreremo il club, il tempo non manca di certo e la Lazio si appresta a giocare partite molto importanti, ora è il momento di lavorare e non di parlare", ha spiegato a TMW Mateja Kezman.