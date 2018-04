LAZIO, LOTITO SEGUE KIYINE

2 aprile 2018

La Lazio studia un nuovo colpo alla Luiz Felipe. Stando a calciomercato.com, Lotito starebbe seguendo con grande attenzione le prestazioni di Sofian Kiyine, centrocampista del Chievo in prestito alla Salernitana. Il presidente bianconceleste vorrebbe acquistare il giocatore classe '97 per poi farlo crescere in Serie B prima del grande salto.